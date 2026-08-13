Ατύχημα και σήμερα στον δρόμο... καρμανιόλα
Ατύχημα και σήμερα στον δρόμο... καρμανιόλα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στις γνωστές «Τρύπες του Καραμανλή», στη Λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για τους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή.
UPD:
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο, το όχημα που ενεπλάκη στο ατύχημα παραμένει ακινητοποιημένο και προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να μετακινηθεί. Η παρουσία του πάνω στο οδόστρωμα δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία, κυρίως λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου.
UPD:
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