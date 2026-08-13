Ατύχημα και σήμερα στον δρόμο... καρμανιόλα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο, το όχημα που ενεπλάκη στο ατύχημα παραμένει ακινητοποιημένο και προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να μετακινηθεί. Η παρουσία του πάνω στο οδόστρωμα δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία, κυρίως λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου.

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