Τι ετοιμάζει η Peugeot για την επόμενη τετραετία;

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, στο πλαίσιο του Ομίλου Stellantis, γνωστοποίησε το πρόγραμμα κατασκευής των νέων μοντέλων της ως το 2030. Σύμφωνα με τα στελέχη της, η γαλλική εταιρεία σχεδιάζει την παρουσίαση