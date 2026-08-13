Τι ετοιμάζει η Peugeot για την επόμενη τετραετία;
NEWSAUTO.GR

Τι ετοιμάζει η Peugeot για την επόμενη τετραετία;

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου «FaSTLAne 2030» της Stellantis η Peugeot έχει το δικό της χρονοδιάγραμμα.

Τι ετοιμάζει η Peugeot για την επόμενη τετραετία;
Η Peugeot, στο πλαίσιο του Ομίλου Stellantis, γνωστοποίησε το πρόγραμμα κατασκευής των νέων μοντέλων της ως το 2030. Σύμφωνα με τα στελέχη της, η γαλλική εταιρεία σχεδιάζει την παρουσίαση επτά νέων μοντέλων ως τότε, τα οποία θα προσδιορίσουν μια νέα σχεδιαστική φιλοσοφία και θα είναι τεχνολογικά σύγχρονα.

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