Εκει με ηλεκτρικό μπορεις να πας πιο γρήγορα!

Η Αυστρία εφαρμόζει ένα νέο, αλλά και αμφιλεγόμενο, σύστημα ορίων ταχύτητας που διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο κινητήρα του οχήματος.