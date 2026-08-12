Εκει με ηλεκτρικό μπορεις να πας πιο γρήγορα!
NEWSAUTO.GR

Εκει με ηλεκτρικό μπορεις να πας πιο γρήγορα!

Η Αυστρία εφαρμόζει ένα νέο, αλλά και αμφιλεγόμενο, σύστημα ορίων ταχύτητας που διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο κινητήρα του οχήματος.

Εκει με ηλεκτρικό μπορεις να πας πιο γρήγορα!
UPD:
Η προσπάθεια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσουν όσο το δυνατόν την ηλεκτροκίνηση και να μειώσουν την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα, βρήκε μια νέα μέθοδο.

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UPD:
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