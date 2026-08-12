Εκει με ηλεκτρικό μπορεις να πας πιο γρήγορα!
Εκει με ηλεκτρικό μπορεις να πας πιο γρήγορα!
Η Αυστρία εφαρμόζει ένα νέο, αλλά και αμφιλεγόμενο, σύστημα ορίων ταχύτητας που διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο κινητήρα του οχήματος.
UPD:
Η προσπάθεια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσουν όσο το δυνατόν την ηλεκτροκίνηση και να μειώσουν την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα, βρήκε μια νέα μέθοδο.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα