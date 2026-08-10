Ιδού το μεγάλο λάθος στην αγορά μεταχειρισμένου

Είναι μια εικόνα που συναντά σχεδόν κάθε υποψήφιος αγοραστής. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δείχνει προσεγμένο, έχει λίγα χιλιόμετρα, η τιμή του φαίνεται ελκυστική και οι φωτογραφίες δημιουργούν την εντύπωση ότι πρόκειται για μια πραγματικά καλή ευκαιρία.