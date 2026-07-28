Το Tour de France από μέσα – Το Newsauto ήταν εκεί

Ήμασταν προσκεκλημένοι της Continental και είδαμε από κοντά έναν αγώνα που είναι εντελώς διαφορετικός από ότι είχαμε συνηθίσει, με το ενδιαφέρον να είναι στα ύψη μέχρι και τα τελευταία μέτρα του τερματισμού.