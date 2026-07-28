Το Tour de France από μέσα – Το Newsauto ήταν εκεί
Το Tour de France από μέσα – Το Newsauto ήταν εκεί
Ο 113ος Γύρος της Γαλλίας, ή αλλιώς Tour de France αποτελεί παρελθόν.
Ήμασταν προσκεκλημένοι της Continental και είδαμε από κοντά έναν αγώνα που είναι εντελώς διαφορετικός από ότι είχαμε συνηθίσει, με το ενδιαφέρον να είναι στα ύψη μέχρι και τα τελευταία μέτρα του τερματισμού.
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