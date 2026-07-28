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Ετοιμοπαράδοτο το Honda Jazz και με νέα τιμή
NEWSAUTO.GR

Ετοιμοπαράδοτο το Honda Jazz και με νέα τιμή

Μέσα από το πρόγραμμα Honda Dream Offers μπορείς να κάνεις δικό σου το Jazz με δελεαστική τιμή στην έκδοση Elegance.

Ετοιμοπαράδοτο το Honda Jazz και με νέα τιμή

Η Honda κάνει ακόμα πιο προσιτή την απόκτηση του νέου Jazz, μέσω του προγράμματος Honda Dream Offers, προσφέροντας το ετοιμοπαράδοτο Jazz του 2026 στην έκδοση Elegance στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή των 25.190 ευρώ. Πρόκειται για μια πρόταση που συνδυάζει την προηγμένη υβριδική τεχνολογία της ιαπωνικής εταιρείας με υψηλά επίπεδα άνεσης, ασφάλειας και αξιοπιστίας, χωρίς τους συμβιβασμούς που συχνά συνοδεύουν την επιλογή ανάμεσα σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό ή ένα συμβατικό μοντέλο.

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