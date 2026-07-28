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Στη VW διαφωνούν μεταξύ τους για τη συνεργασία με Κινέζους
NEWSAUTO.GR

Στη VW διαφωνούν μεταξύ τους για τη συνεργασία με Κινέζους

Όπως φαίνεται, στον Όμιλο Volkswagen εξετάζουν πολλά ενδεχόμενα για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Ακόμη και όσα που μέχρι πρότινος ήταν σχεδόν αδιανόητα.

Στη VW διαφωνούν μεταξύ τους για τη συνεργασία με Κινέζους
Η εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων από τα στελέχη του Ομίλου Volkswagen για να ξεπεράσουν τα προβλήματα που έχει πλέον η εταιρεία από τη μείωση των πωλήσεων και από τον ανταγωνισμό των Κινέζων συνεχίζεται.

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