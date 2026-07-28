Στη VW διαφωνούν μεταξύ τους για τη συνεργασία με Κινέζους

Όπως φαίνεται, στον Όμιλο Volkswagen εξετάζουν πολλά ενδεχόμενα για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Ακόμη και όσα που μέχρι πρότινος ήταν σχεδόν αδιανόητα.