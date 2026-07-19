Μοτοσικλέτα και καύσωνας: Τι πρέπει να κάνεις
NEWSAUTO.GR

Μοτοσικλέτα και καύσωνας: Τι πρέπει να κάνεις

Τρόποι για να προστατευτούμε από τις δύσκολες ημέρες της έντονης ζέστης οδηγώντας μοτοσικλέτα.

Μοτοσικλέτα και καύσωνας: Τι πρέπει να κάνεις
UPD:

Η οδήγηση μοτοσικλέτας αναπόφευκτα επηρεάζεται σημαντικά από τις καιρικές συνθήκες. Στη βροχή για παράδειγμα πρέπει να προσαρμόσουμε τον τρόπο που οδηγούμε και να έχουμε πλήρη συγκέντρωση, στο κρύο πρέπει να είμαστε σωστά προστατευμένοι, ωστόσο η έντονη ζέστη και ο καύσωνας ίσως είναι η πιο επικίνδυνη κατάσταση όταν οδηγούμε μοτοσικλέτα.

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UPD:
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