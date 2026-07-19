Δοκιμάζουμε το υβριδικό Honda ZR-V -Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Συνήθως, ο τύπος που δεν φωνάζει και δεν ακούγεται πολύ υιοθετεί αξίες, παρότι δεν γεύεται πάντα την πραγματική καταξίωση. Όπως το ZR-V, γνήσιο τέκνο της βαθυστόχαστης ιαπωνικής σχολής της Honda που ενσαρκώνει αθόρυβα τις αρχές της.