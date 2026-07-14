Τι θα γίνει με τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα στα νησιά;
NEWSAUTO.GR

Τι θα γίνει με τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα στα νησιά;

Τα παρατημένα αυτοκίνητα που βρίσκονται κατά δεκάδες στα ελληνικά νησιά αποτελούν μεγάλη εστία μόλυνσης.

Τι θα γίνει με τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα στα νησιά;
Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά και αρκετοί είναι ήδη αυτοί που έχουν αρχίσει τις εξορμήσεις στα ελληνικά νησιά. Ωστόσο, εκεί όπου το τοπίο θα έπρεπε να παραπέμπει σε καθαρές εικόνες, θάλασσα και φυσική ομορφιά, συναντά κανείς όλο και συχνότερα μια άσχημη πραγματικότητα που έχει να κάνει με παρατημένα αυτοκίνητα.

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