Δοκιμάζουμε το νέο Yamaha XMAX 300 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η κατάσταση στην κατηγορία των scooters έχει ξεφύγει. Adventure scooter, urban scooter, GT scooter, touring scooter, crossover scooter και ο κατάλογος όλο μεγαλώνει με αποτέλεσμα να χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.]