Δοκιμάζουμε το νέο Yamaha XMAX 300 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το νέο Yamaha XMAX 300 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Οδηγούμε στην πόλη το φρεσκαρισμένο Yamaha XMAX 300 που επιμένει να εξελίσσει τις βασικές αρχές ενός scooter. Δεν σας κρύβω ότι αυτό μου αρέσει πολύ!
Η κατάσταση στην κατηγορία των scooters έχει ξεφύγει. Adventure scooter, urban scooter, GT scooter, touring scooter, crossover scooter και ο κατάλογος όλο μεγαλώνει με αποτέλεσμα να χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.]
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