Δοκιμάζουμε το νέο Yamaha XMAX 300 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το νέο Yamaha XMAX 300 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Οδηγούμε στην πόλη το φρεσκαρισμένο Yamaha XMAX 300 που επιμένει να εξελίσσει τις βασικές αρχές ενός scooter. Δεν σας κρύβω ότι αυτό μου αρέσει πολύ!

Δοκιμάζουμε το νέο Yamaha XMAX 300 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η κατάσταση στην κατηγορία των scooters έχει ξεφύγει. Adventure scooter, urban scooter, GT scooter, touring scooter, crossover scooter και ο κατάλογος όλο μεγαλώνει με αποτέλεσμα να χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.]

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