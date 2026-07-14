Δοκιμάζουμε το νέο και πιο προσιτό Volkswagen T-Roc - Πόσο κοστίζει;

Δεν χωρά αμφιβολία ότι το T-Roc είναι το… νομισματοκοπείο της Volkswagen. Σε μια εποχή που ολόκληρη η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της μέσα από την ηλεκτροκίνηση, υπάρχει ένα μοντέλο που συνεχίζει αθόρυβα να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να πουλάει. Και να πουλάει πολύ.



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