Δοκιμάζουμε το νέο και πιο προσιτό Volkswagen T-Roc - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το νέο και πιο προσιτό Volkswagen T-Roc - Πόσο κοστίζει;

Το T-Roc επιστρέφει ανανεωμένο, διατηρώντας τον ρόλο του ως ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Volkswagen. Η βασική έκδοση των 116 ίππων αποδεικνύεται ίσως η πιο ενδιαφέρουσα της γκάμας.

Δοκιμάζουμε το νέο και πιο προσιτό Volkswagen T-Roc - Πόσο κοστίζει;

Δεν χωρά αμφιβολία ότι το T-Roc είναι το… νομισματοκοπείο της Volkswagen. Σε μια εποχή που ολόκληρη η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της μέσα από την ηλεκτροκίνηση, υπάρχει ένα μοντέλο που συνεχίζει αθόρυβα να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να πουλάει. Και να πουλάει πολύ.

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