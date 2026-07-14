Δοκιμάζουμε το νέο και πιο προσιτό Volkswagen T-Roc - Πόσο κοστίζει;
Δοκιμάζουμε το νέο και πιο προσιτό Volkswagen T-Roc - Πόσο κοστίζει;
Το T-Roc επιστρέφει ανανεωμένο, διατηρώντας τον ρόλο του ως ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Volkswagen. Η βασική έκδοση των 116 ίππων αποδεικνύεται ίσως η πιο ενδιαφέρουσα της γκάμας.
Το T-Roc επιστρέφει ανανεωμένο, διατηρώντας τον ρόλο του ως ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Volkswagen. Η βασική έκδοση των 116 ίππων αποδεικνύεται ίσως η πιο ενδιαφέρουσα της γκάμας.
Δεν χωρά αμφιβολία ότι το T-Roc είναι το… νομισματοκοπείο της Volkswagen. Σε μια εποχή που ολόκληρη η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της μέσα από την ηλεκτροκίνηση, υπάρχει ένα μοντέλο που συνεχίζει αθόρυβα να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να πουλάει. Και να πουλάει πολύ.
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