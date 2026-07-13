Οριστικό: Υποχρεωτικό το σύστημα παρακολούθησης του οδηγού
Οριστικό: Υποχρεωτικό το σύστημα παρακολούθησης του οδηγού
Πλέον, είναι υποχρεωτική στα νέα αυτοκίνητα η ύπαρξη του συστήματος που ελέγχει εάν αποσπάται η προσοχή του οδηγού από τον δρόμο.
Πλέον, είναι υποχρεωτική στα νέα αυτοκίνητα η ύπαρξη του συστήματος που ελέγχει εάν αποσπάται η προσοχή του οδηγού από τον δρόμο.
UPD:
Από τις 7 Ιουλίου (2026) τέθηκε σε ισχύ η τελευταία φάση του αναθεωρημένου Γενικού Κανονισμού Ασφάλειας 2 («GSR 2», «General Safety Regulation 2») τον οποίο ψήφισε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
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UPD:
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