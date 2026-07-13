AUTO ATHINA 2026: Ερχεται η έκθεση σημείο αναφοράς για το αυτοκίνητο

Η AUTO ATHINA έχει πλέον καθιερωθεί ως το κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, αποτελώντας το σημείο συνάντησης των κατασκευαστών, των εισαγωγικών εταιρειών, των επαγγελματιών του κλάδου, των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης και τωνχιλιάδων επισκεπτών που επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά τανέα μοντέλα και τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της μετακίνησης.

Για εννέα ημέρες, κορυφαίοι κατασκευαστές και εισαγωγικές εταιρείες θα παρουσιάσουν τις νέες προτάσεις τους σε όλες τις κατηγορίες της αγοράς, εκπροσωπώντας περισσότερες από 50 μάρκες αυτοκινήτων. Από τα αυτοκίνητα πόλης και τα οικογενειακά SUV μέχρι τα premium μοντέλα, τα επαγγελματικά και τη νέα γενιά ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς μέσα από μία ενιαία διοργάνωση.