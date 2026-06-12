Η BMW αποκάλυψε το μυστικό της νέας M3
Η BMW αποκάλυψε το μυστικό της νέας M3
Η BMW παρουσιάζει το M Concept Neue Klasse, προαναγγέλλοντας τη νέα εποχή των μοντέλων M και δίνοντας σαφείς ενδείξεις για τη μελλοντική M3.
UPD:
Η BMW επέλεξε το θρυλικό Le Mans για να παρουσιάσει το M Concept Neue Klasse, ένα πρωτότυπο που δεν αποτελεί απλώς σχεδιαστική άσκηση, αλλά μια ξεκάθαρη προεπισκόπηση των μοντέλων που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια.
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UPD:
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