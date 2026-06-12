Η BMW αποκάλυψε το μυστικό της νέας M3

Η BMW επέλεξε το θρυλικό Le Mans για να παρουσιάσει το M Concept Neue Klasse, ένα πρωτότυπο που δεν αποτελεί απλώς σχεδιαστική άσκηση, αλλά μια ξεκάθαρη προεπισκόπηση των μοντέλων που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια.