Παγκόσμιος άθλος στην Ελλάδα με ένα Defender
Παγκόσμιος άθλος στην Ελλάδα με ένα Defender
Ο Κύπριος αθλητής υπεραποστάσεων Hercules Nicolaou κατέρριψε το Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness σε μια απαιτητική διαδρομή στην Ελλάδα, έχοντας στο πλευρό του το Defender 110 P400e και μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα για την ανδρική ψυχική υγεία.
UPD:
Υπάρχουν αθλητικές προκλήσεις που δοκιμάζουν τα όρια του ανθρώπινου σώματος. Υπάρχουν όμως και εκείνες που αποκτούν πολύ μεγαλύτερη σημασία, καθώς μεταφέρουν ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα.
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