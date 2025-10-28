Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Honda Transalp 750 - Με πόσο το αποκτάς στην Ελλάδα;

Η φράση «επίσημη αγαπημένη» παραπέμπει φυσικά στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, η οποία τις τελευταίες τρεις δεκαετίες μας έχει χαρίσει μεγάλες χαρές. Αν έπρεπε να μεταφέρουμε αυτή την φράση στον κόσμο της μοτοσικλέτας, λίγα μοντέλα θα ήταν εκείνα που θα μπορούσαν να κερδίσουν αυτόν τον τίτλο. Μοτοσικλέτες δηλαδή που αγαπήθηκαν «παράφορα» από τους αναβάτες και συνεχίζουν μετά από πολλές δεκαετίες να χαρίζουν χαμόγελα και εμπειρίες.