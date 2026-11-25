Πόσες γυναίκες στην Ελλάδα έχουν δηλώσει ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής βίας;
Πόσες γυναίκες στην Ελλάδα έχουν δηλώσει ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής βίας;
Η έμφυλη βία σε αριθμούς
Η 25η Νοεμβρίου αποτελεί ημέρα υπενθύμισης ότι η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα, με πολλές γυναίκες να βιώνουν κακοποίηση μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Η σωματική και ψυχολογική βία, οι απειλές, η απομόνωση και η οικονομική εξάρτηση είναι ορισμένες μόνο από τις μορφές κακοποίησης που συχνά παραμένουν κρυμμένες πίσω από κλειστές πόρτες.
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