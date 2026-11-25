Η 25η Νοεμβρίου αποτελεί ημέρα υπενθύμισης ότι η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα, με πολλές γυναίκες να βιώνουν κακοποίηση μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Η σωματική και ψυχολογική βία, οι απειλές, η απομόνωση και η οικονομική εξάρτηση είναι ορισμένες μόνο από τις μορφές κακοποίησης που συχνά παραμένουν κρυμμένες πίσω από κλειστές πόρτες.