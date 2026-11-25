Η Nαόμι Γουότς φόρεσε παλτό στην πιο κομψή απόχρωση του χειμώνα
Η Nαόμι Γουότς φόρεσε παλτό στην πιο κομψή απόχρωση του χειμώνα
Το σκούρο καφέ είναι μια τέλεια εναλλακτική στο μαύρο.
Το σκούρο καφέ είναι μια τέλεια εναλλακτική στο μαύρο.
ΗNaomi Watts εμφανίστηκε στα γυρίσματα της σειράς The Watcher με ένα παλτό σε σκούρο σοκολατί χρώμα. Η επιλογή της αποτυπώνει μια τάση που έχει εδραιωθεί τις τελευταίες σεζόν. Το σκούρο καφέ διεκδικεί τη θέση που είχε για χρόνια το μαύρο στο χειμερινό ντύσιμο, προσφέροντας την ίδια ευκολία στους συνδυασμούς και μια πιο ζεστή χρωματική παλέτα.
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