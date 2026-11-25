Μπορντό και γκρι: Η Gwyneth Paltrow φόρεσε τον πιο κομψό χρωματικό συνδυασμό του χειμώνα
Μπορντό και γκρι: Η Gwyneth Paltrow φόρεσε τον πιο κομψό χρωματικό συνδυασμό του χειμώνα
Η πρόσφατη εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη μας έδωσε μια εύκολη ιδέα για να φορέσουμε αλλιώς το γκρι παντελόνι που έχουμε ήδη στη ντουλάπα μας.
Η πρόσφατη εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη μας έδωσε μια εύκολη ιδέα για να φορέσουμε αλλιώς το γκρι παντελόνι που έχουμε ήδη στη ντουλάπα μας.
Σε πρόσφατη εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη, η Gwyneth Paltrow φόρεσε ένα γκρι παντελόνι σε γραμμή tailoring με ζιβάγκο στον ίδιο τόνο. Τη μονοχρωμία διέκοπταν οι μυτερές μπορντό γόβες, με ψηλό κόψιμο που κάλυπτε σχεδόν ολόκληρο το κουντεπιέ. Ένα δερμάτινο τζάκετ σε φαρδιά, τετραγωνισμένη γραμμή έδωσε στο σύνολο πιο χαλαρή αίσθηση.
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