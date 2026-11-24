H Joan Collins εντυπωσιάζει στο νέο της κινηματογραφικό ρόλο ως Wallis Simpson
H Joan Collins εντυπωσιάζει στο νέο της κινηματογραφικό ρόλο ως Wallis Simpson
Η 93χρονη σταρ υποδύεται την 70χρονη socialite σε μία αποκαλυπτική ταινία που εστιάζει στα τελευταία χρόνια της ζωής της.
H Joan Collins και η Isabella Rossellini πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Mike Newell (Τέσσερις Γάμοι και Μία Κηδεία) που φιλοδοξεί να αλλάξει τη γνώμη του κοινού για τον χαρακτήρα της Wallis Simpson, με αφορμή τα τελευταία χρόνια της ζωής της, μετά το θάνατο του πρίγκιπα Edward.
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