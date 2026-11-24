H Joan Collins και η Isabella Rossellini πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Mike Newell (Τέσσερις Γάμοι και Μία Κηδεία) που φιλοδοξεί να αλλάξει τη γνώμη του κοινού για τον χαρακτήρα της Wallis Simpson, με αφορμή τα τελευταία χρόνια της ζωής της, μετά το θάνατο του πρίγκιπα Edward.