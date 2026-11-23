Η Tίλντα Σουίντον με δύο εκπληκτικά Chanel σύνολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές
Η Tίλντα Σουίντον με δύο εκπληκτικά Chanel σύνολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές
Τα παπούτσια της ωστόσο ήταν αυτά που έκλεψαν την παράσταση.
Τα παπούτσια της ωστόσο ήταν αυτά που έκλεψαν την παράσταση.
ΗTilda Swinton επέστρεψε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, όπου φέτος η Marion Cotillard προεδρεύει της κριτικής επιτροπής και η Emma Mackey συμμετέχει ως μέλος της. Για την τελετή έναρξης και το αφιέρωμα στον Jeff Goldblum, η ηθοποιός επέλεξε δύο δημιουργίες από την ίδια συλλογή του οίκου Chanel, με εντελώς διαφορετική διάθεση.
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