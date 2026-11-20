Η Κριστίνα Ρίτσι αποκάλυψε ότι η Σερ είναι θυμωμένη μαζί της εδώ και 30 χρόνια
Η Κριστίνα Ρίτσι αποκάλυψε ότι η Σερ είναι θυμωμένη μαζί της εδώ και 30 χρόνια
Εξαιτίας ενός αναπάντητου τηλεφωνικού μηνύματος
ΗChristina Ricci αποκάλυψε ότι η Cher, με την οποία συμπρωταγωνίστησαν στην ταινία «Mermaids» του 1990, δεν της έχει μιλήσει εδώ και πολλά χρόνια, εξαιτίας μιας παρεξήγησης που ξεκίνησε όταν η ίδια ήταν μόλις 19 ετών.
Η 46χρονη σήμερα ηθοποιός, η οποία στην ταινία υποδύθηκε τη μικρότερη κόρη της Cher, σε ηλικία μόλις 9 ετών, αφηγήθηκε την ιστορία κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «Watch What Happens Live With Andy Cohen», στις 17 Νοεμβρίου. Ο παρουσιαστής Andy Cohen τη ρώτησε αν διατηρεί ακόμη επαφή με την 80χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιό.
«Δεν έχουμε επαφή. Δυστυχώς, εξακολουθεί να είναι θυμωμένη μαζί μου. Μου κρατάει κακία», απάντησε η Ricci.
Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν όταν ένα περιοδικό πήρε συνέντευξη από τη Cher, στο πλαίσιο ενός αφιερώματος στην ίδια τη νεαρή τότε ηθοποιό. Η Ricci δεν θυμόταν με βεβαιότητα αν επρόκειτο για το Rolling Stone ή το Premiere, θυμόταν, όμως, ότι όσα είχε πει η Cher για εκείνη στο δημοσίευμα δεν ήταν ιδιαίτερα κολακευτικά.
Στη συνέχεια, η Cher τής άφησε ένα τηλεφωνικό μήνυμα. «Μου άφησε ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή, λέγοντάς μου ότι οι δημοσιογράφοι προσπαθούν πάντα να αποσπάσουν τα χειρότερα σχόλια και ότι λυπόταν πολύ», θυμήθηκε η Ricci. «Κι εγώ ήμουν 19 ετών και δεν της απάντησα ποτέ», πρόσθεσε.
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Η 46χρονη σήμερα ηθοποιός, η οποία στην ταινία υποδύθηκε τη μικρότερη κόρη της Cher, σε ηλικία μόλις 9 ετών, αφηγήθηκε την ιστορία κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «Watch What Happens Live With Andy Cohen», στις 17 Νοεμβρίου. Ο παρουσιαστής Andy Cohen τη ρώτησε αν διατηρεί ακόμη επαφή με την 80χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιό.
«Δεν έχουμε επαφή. Δυστυχώς, εξακολουθεί να είναι θυμωμένη μαζί μου. Μου κρατάει κακία», απάντησε η Ricci.
Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν όταν ένα περιοδικό πήρε συνέντευξη από τη Cher, στο πλαίσιο ενός αφιερώματος στην ίδια τη νεαρή τότε ηθοποιό. Η Ricci δεν θυμόταν με βεβαιότητα αν επρόκειτο για το Rolling Stone ή το Premiere, θυμόταν, όμως, ότι όσα είχε πει η Cher για εκείνη στο δημοσίευμα δεν ήταν ιδιαίτερα κολακευτικά.
Στη συνέχεια, η Cher τής άφησε ένα τηλεφωνικό μήνυμα. «Μου άφησε ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή, λέγοντάς μου ότι οι δημοσιογράφοι προσπαθούν πάντα να αποσπάσουν τα χειρότερα σχόλια και ότι λυπόταν πολύ», θυμήθηκε η Ricci. «Κι εγώ ήμουν 19 ετών και δεν της απάντησα ποτέ», πρόσθεσε.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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