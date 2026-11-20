Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Vincent van Gogh πωλήθηκε την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου, σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη έναντι 190,4 εκατ. δολαρίων (περίπου 144,9 εκατ. λιρών), καταγράφοντας νέο ρεκόρ για τον Ολλανδό ζωγράφο. Η πώληση, ωστόσο, δεν είχε μόνο καλλιτεχνικό και οικονομικό ενδιαφέρον, καθώς προηγήθηκε διαμάχη ανάμεσα στους σημερινούς ιδιοκτήτες του έργου και τους κληρονόμους της εβραϊκής οικογένειας που το είχε στην κατοχή της πριν από τη ναζιστική περίοδο.Ο πίνακας με τίτλο «Chataigniers en fleurs» (Καστανιές ανθισμένες) φιλοτεχνήθηκε το 1890, στην Auvers-sur-Oise της Γαλλίας, όπου ο Van Gogh πέρασε τους τελευταίους μήνες της ζωής του. Για την ακρίβεια, ζωγράφισε το έργο τον Μάιο του 1890, μετά την έξοδό του από ψυχιατρική κλινική. Δύο μήνες αργότερα έβαλε τέλος στη ζωή του. Στον πίνακα διακρίνονται ανθισμένα δέντρα, τρεις γυναίκες με πολύχρωμα φορέματα και ένας άνδρας με ψάθινο καπέλο.Με την πώλησή του, έγινε το ακριβότερο έργο του καλλιτέχνη που έχει διατεθεί ποτέ σε δημόσια δημοπρασία, ενώ αναδείχθηκε και στο ακριβότερο έργο που έχει δημοπρατηθεί μέχρι στιγμής κατά τη φετινή δημοπρασιακή σεζόν.Σύμφωνα με τους New York Times, τον πίνακα απέκτησε ο William Acquavella, γνωστός έμπορος έργων τέχνης και επικεφαλής της Acquavella Galleries.Το προηγούμενο ρεκόρ δημοπρασίας για έργο του Van Gogh ήταν τα 117,2 εκατ. δολάρια, που είχαν καταβληθεί για τον πίνακα «Orchard with Cypresses», του 1888, σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη, τον Νοέμβριο του 2022. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ένας ακόμη πίνακας του καλλιτέχνη από το 1888, με τίτλο «Le Zouave», φέρεται να πωλήθηκε σε ιδιωτική συναλλαγή μέσω του Christie’s, πριν από λιγότερο από έναν χρόνο, έναντι περίπου 190 εκατ. δολαρίων.