Κάθε χρόνο οι γιορτές αποκτούν το νόημα που επιλέγουμε εμείς να τους δώσουμε. Και συχνά αποζητάμε την πρωτοτυπία στην προσέγγισή τους, τη διαφοροποίηση από προηγούμενες χρονιές, επιλέγοντας όμως πάντα να διατηρήσουμε αναλλοίωτο το στοιχείο που τις κάνει ξεχωριστές: το μοίρασμα, το «μαζί», το βίωμα της εμπειρίας με τους δικούς μας ανθρώπους.Οι δραστηριότητες που επιλέγουμε να πραγματοποιούμε μέσα στη γιορτινή περίοδο θέλουμε να περιλαμβάνουν μια σειρά από ιδιαίτερα προσεγμένες γαστρονομικές εμπειρίες, τη δυνατότητα απόλαυσης εξατομικευμένων προγραμμάτων φροντίδας σώματος και προσώπου, αλλά και την ίδια τη διαδικασία επιλογής των πιο ξεχωριστών χριστουγεννιάτικων δώρων. Φέτος, για όλα τα παραπάνω υπάρχει ένας προορισμός, που βρίσκεται μόλις είκοσι λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, και μπορεί να μας προσφέρει τις πιο εκλεπτυσμένες επιλογές, που θα κάνουν τις φετινές γιορτές αξέχαστες.Το ξενοδοχείο One&Only Aesthisis της Γλυφάδας εγκαινιάζει την εορταστική του περίοδο στις 26 Νοεμβρίου, με εντυπωσιακούς στολισμούς, ειδικά διαμορφωμένα chalets, ιδιωτικά δείπνα και άλλες γαστρονομικές εμπειρίες που έχουν σχεδιαστεί με ανεπιτήδευττη φινέτσα για όσους θέλουν να ανακαλύψουν μια διαφορετική εκδοχή των γιορτών, με φόντο τη θάλασσα και τη χαλάρωση που προσφέρει.