Η Λίλι Κόλινς συνδύασε δύο από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν
Η Λίλι Κόλινς συνδύασε δύο από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν
Η ηθοποιός επέλεξε ένα σύνολο από τη συλλογή Chloé Φθινόπωρο 2026.
Η ηθοποιός επέλεξε ένα σύνολο από τη συλλογή Chloé Φθινόπωρο 2026.
ΗLily Collins έδωσε το «παρών» στην τελετή εισαγωγής στο Rock & Roll Hall of Fame 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, επιλέγοντας μια εμφάνιση που συνδύαζε δύο από τις πιο δυνατές τάσεις της φετινής σεζόν: το καρό και το δέρμα.
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