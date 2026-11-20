Τα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ αποτίνουν φόρο τιμής σε ηθοποιό που πέθανε σε ηλικία 31 ετών
Τα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ αποτίνουν φόρο τιμής σε ηθοποιό που πέθανε σε ηλικία 31 ετών
Από λέμφωμα
Μια ηθοποιός με διεθνή διαδρομή και πολλές προοπτικές για το μέλλον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών. Τον θάνατο της Jorrybell Agoto από τις Φιλιππίνες μοιράστηκαν με βαθιά θλίψη πολλά διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ. H Agoto είχε διαγνωστεί με λέμφωμα και από τον Σεπτέμβριο νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα