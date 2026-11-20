Μια ηθοποιός με διεθνή διαδρομή και πολλές προοπτικές για το μέλλον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών. Τον θάνατο της Jorrybell Agoto από τις Φιλιππίνες μοιράστηκαν με βαθιά θλίψη πολλά διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ. H Agoto είχε διαγνωστεί με λέμφωμα και από τον Σεπτέμβριο νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας.