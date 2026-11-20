O Sting έρχεται στον Λόφο της Σάνης στη Χαλκιδική, στις 24 Ιουλίου 2027, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του, STING 3.0. Είναι το πρώτο μεγάλο όνομα που ανακοινώνεται για την επετειακή διοργάνωση 35 χρόνων του Sani Festival.