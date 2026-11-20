Sting: Η φιλανθρωπική και περιβαλλοντική δράση που έχει αναπτύξει με τη σύζυγό του
Sting: Η φιλανθρωπική και περιβαλλοντική δράση που έχει αναπτύξει με τη σύζυγό του
Με αφορμή την επικείμενη εμφάνισή του στη Χαλκιδική, το καλοκαίρι του 2027
O Sting έρχεται στον Λόφο της Σάνης στη Χαλκιδική, στις 24 Ιουλίου 2027, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του, STING 3.0. Είναι το πρώτο μεγάλο όνομα που ανακοινώνεται για την επετειακή διοργάνωση 35 χρόνων του Sani Festival.
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