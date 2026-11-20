Bruno Mars: «Την προηγούμενη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να αγκαλιάσω τον πατέρα μου για τελευταία φορά»
Bruno Mars: «Την προηγούμενη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να αγκαλιάσω τον πατέρα μου για τελευταία φορά»
Ο συγκινητικός επικήδειός του
Ο Bruno Mars έχασε πριν από λίγες μέρες τον πατέρα του και έκανε μια ανάρτηση με φωτογραφίες τους, από τότε που ήταν παιδί μέχρι σήμερα, την τελευταία, μια ασπρόμαυρη στο νοσοκομείο, όπου τον βλέπουμε να τον αγκαλιάζει σφιχτά. Είναι η τελευταία αγκαλιά που είχε την ευκαιρία να τον πάρει, όπως εξηγεί στη λεζάντα, όπου επίσης αναφέρεται στην επιρροή που άσκησε και σε εκείνον και στα αδέρφια του, στη ζωή τους.
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