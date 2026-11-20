Τζον Χαμ: Έγινε στα 55 του πατέρας με την Άννα Οσεόλα - Τι νιώθει για την πατρότητα σε μεγαλύτερη ηλικία
Τζον Χαμ: Έγινε στα 55 του πατέρας με την Άννα Οσεόλα - Τι νιώθει για την πατρότητα σε μεγαλύτερη ηλικία
Είναι αγοράκι
Ο Jon Hamm και η Anna Osceola απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, όπως επιβεβαίωσαν πηγές από το περιβάλλον τους στο People. Η εγκυμοσύνη της 38χρονης ηθοποιού, συντρόφου του 55χρονου πρωταγωνιστή του «Mad Men» και του «Fargo», είχε έρθει στη δημοσιότητα από τον Αύγουστο. Λίγο αργότερα, μια άλλη πηγή είχε δηλώσει ότι «ο Jon είναι απίστευτα ενθουσιασμένος. Είναι κάτι που τόσο εκείνος όσο και η Anna ήθελαν και ήλπιζαν να συμβεί», ανέφερε η πηγή. «Δεν σκέφτεται την ηλικία του ούτε τι μπορεί να λένε οι άλλοι γι’ αυτό. Είναι απλώς πολύ ευτυχισμένος».
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