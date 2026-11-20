Η Olivia Munn αξιοποιεί τη δική της εμπειρία με τον καρκίνο του μαστού για να συμβάλει σε μια σημαντική αλλαγή στον τομέα της πρόληψης. Η ηθοποιός συνεργάζεται με τον γερουσιαστή Mark Kelly για την προώθηση ενός νέου νομοσχεδίου στις ΗΠΑ, το οποίο φιλοδοξεί να κάνει την αξιολόγηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού πιο προσβάσιμη και συστηματική για τις γυναίκες.