Ολίβια Μαν: Η προσωπική της εμπειρία με τον καρκίνο του μαστού
Ολίβια Μαν: Η προσωπική της εμπειρία με τον καρκίνο του μαστού
Η ηθοποιός ενώνει τις δυνάμεις της με γερουσιαστή των ΗΠΑ για την πρόληψη της νόσου
Η Olivia Munn αξιοποιεί τη δική της εμπειρία με τον καρκίνο του μαστού για να συμβάλει σε μια σημαντική αλλαγή στον τομέα της πρόληψης. Η ηθοποιός συνεργάζεται με τον γερουσιαστή Mark Kelly για την προώθηση ενός νέου νομοσχεδίου στις ΗΠΑ, το οποίο φιλοδοξεί να κάνει την αξιολόγηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού πιο προσβάσιμη και συστηματική για τις γυναίκες.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα