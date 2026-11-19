Η Olivia Munn αξιοποιεί τη δική της εμπειρία με τον καρκίνο του μαστού για να συμβάλει σε μια σημαντική αλλαγή στον τομέα της πρόληψης. Η ηθοποιός συνεργάζεται με τον γερουσιαστή Mark Kelly για την προώθηση ενός νέου νομοσχεδίου στις ΗΠΑ, το οποίο φιλοδοξεί να κάνει την αξιολόγηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού πιο προσβάσιμη και συστηματική για τις γυναίκες.«Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές», δήλωσε ο Kelly σε συνέντευξη Τύπου στο Καπιτώλιο, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, αναφερόμενος και στη δική του οικογενειακή ιστορία, καθώς τόσο η μητέρα όσο και η γιαγιά του είχαν νοσήσει από καρκίνο του μαστού.Το νομοσχέδιο, με την ονομασία Know Your Risk Act, έχει ως βασικό στόχο να ενθαρρύνει τις γυναίκες να γνωρίζουν τον ατομικό τους κίνδυνο και να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε εξειδικευμένες εξετάσεις και αξιολογήσεις, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως όσες ενδέχεται να χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο.Την πρόταση κατέθεσαν στη Γερουσία ο Mark Kelly και η γερουσιαστής Shelley Moore Capito, ενώ αντίστοιχο νομοσχέδιο προωθείται και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με πρωτοβουλία των βουλευτών Mariannette Miller-Meeks και Kim Schrier, οι οποίες έχουν και οι δύο ιατρικό υπόβαθρο.