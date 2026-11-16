ΟRobert Pattinson είναι ο νέος James Bond. Ο 40χρονος ηθοποιός ανακοινώθηκε ως ο διάδοχος του Daniel Craig, αναλαμβάνοντας τον εμβληματικό ρόλο του 007 και γράφοντας το όνομά του στη μακρά ιστορία του κινηματογραφικού franchise ως ο έβδομος ηθοποιός που υποδύεται τον Βρετανό πράκτορα σε επίσημη ταινία της σειράς.Η είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς του James Bond στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγο πριν από τις 17:00, ώρα Ελλάδος, όλο το προηγούμενο περιεχόμενο των λογαριασμών του 007 στο X και το Instagram διαγράφηκε αιφνιδιαστικά, ενώ στη θέση του εμφανίστηκε επανειλημμένα το μήνυμα: «Identity confirmed» (Η ταυτότητα επιβεβαιώθηκε).