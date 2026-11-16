Τζέιμς Μποντ: Ανακοινώθηκε ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον ήρωα (βίντεο)
Τζέιμς Μποντ: Ανακοινώθηκε ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον ήρωα (βίντεο)
Ο διάδοχος του Daniel Craig στο κινηματογραφικό franchise επιβεβαιώθηκε έπειτα από μια μακρά διαδικασία επιλογής
ΟRobert Pattinson είναι ο νέος James Bond. Ο 40χρονος ηθοποιός ανακοινώθηκε ως ο διάδοχος του Daniel Craig, αναλαμβάνοντας τον εμβληματικό ρόλο του 007 και γράφοντας το όνομά του στη μακρά ιστορία του κινηματογραφικού franchise ως ο έβδομος ηθοποιός που υποδύεται τον Βρετανό πράκτορα σε επίσημη ταινία της σειράς.
Η είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς του James Bond στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγο πριν από τις 17:00, ώρα Ελλάδος, όλο το προηγούμενο περιεχόμενο των λογαριασμών του 007 στο X και το Instagram διαγράφηκε αιφνιδιαστικά, ενώ στη θέση του εμφανίστηκε επανειλημμένα το μήνυμα: «Identity confirmed» (Η ταυτότητα επιβεβαιώθηκε).
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς του James Bond στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγο πριν από τις 17:00, ώρα Ελλάδος, όλο το προηγούμενο περιεχόμενο των λογαριασμών του 007 στο X και το Instagram διαγράφηκε αιφνιδιαστικά, ενώ στη θέση του εμφανίστηκε επανειλημμένα το μήνυμα: «Identity confirmed» (Η ταυτότητα επιβεβαιώθηκε).
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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