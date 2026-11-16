Η σχέση της Demi Moore και του Ashton Kutcher κράτησε 8 χρόνια και μονοπώλησε το ενδιαφέρον τόσο κατά τη διάρκειά της, όσο και μετά το τέλος της.



Η ηθοποιός είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που είχαν βιώσει ως ζευγάρι, αλλά και για το πώς έμαθε πως ο σύντροφός της την απατούσε μέσα από μια Google ειδοποίηση τόσο στην αυτοβιογραφία της, που κυκλοφόρησε το 2019, με τίτλο «Inside Out» όσο και σε σχετική συνέντευξη πριν από 7 χρόνια. Στο ίδιο βιβλίο μίλησε και για την αποβολή που βίωσε στη διάρκεια αυτού του γάμου, ενώ στη συνέντευξη συμμετείχαν και οι τρεις κόρες που έχει αποκτήσει με τον Bruce Willis και έζησαν μεγάλο μέρος της ζωής τους με τον Ashton Kutcher.

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