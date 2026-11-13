Η Tζένιφερ Λόρενς φόρεσε τα τέλεια φλατ παπούτσια για τη γιορτινή σεζόν

Η Jennifer Lawrence έχει εδώ και καιρό αδυναμία στα κόκκινα παπούτσια. Από σανδάλια στο χρώμα του κερασιού και μπορντό Mary Janes μέχρι sneakers με κόκκινες ρίγες, η ηθοποιός επιστρέφει συχνά στην απόχρωση που μπορεί να δώσει ενδιαφέρον ακόμη και το πιο απλό σύνολο. Η τελευταία της εμφάνιση, όμως, μας έδωσε μια ιδέα που αξίζει να κρατήσουμε για τις γιορτές.



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