Η Tζένιφερ Λόρενς φόρεσε τα τέλεια φλατ παπούτσια για τη γιορτινή σεζόν
Η Tζένιφερ Λόρενς φόρεσε τα τέλεια φλατ παπούτσια για τη γιορτινή σεζόν
Βελούδινα και σε βαθύ κόκκινο χρώμα προσφέρουν μια άνετη και κομψή εναλλακτική στα ψηλοτάκουνα των γιορτών.
Βελούδινα και σε βαθύ κόκκινο χρώμα προσφέρουν μια άνετη και κομψή εναλλακτική στα ψηλοτάκουνα των γιορτών.
Η Jennifer Lawrence έχει εδώ και καιρό αδυναμία στα κόκκινα παπούτσια. Από σανδάλια στο χρώμα του κερασιού και μπορντό Mary Janes μέχρι sneakers με κόκκινες ρίγες, η ηθοποιός επιστρέφει συχνά στην απόχρωση που μπορεί να δώσει ενδιαφέρον ακόμη και το πιο απλό σύνολο. Η τελευταία της εμφάνιση, όμως, μας έδωσε μια ιδέα που αξίζει να κρατήσουμε για τις γιορτές.
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