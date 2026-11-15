Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη: 21χρονοι μετέφεραν κάνναβη σε βαλίτσα, εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας βρέθηκε σε σπίτι
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Κάνναβη Ναρκωτικά Συλλήψεις

Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη: 21χρονοι μετέφεραν κάνναβη σε βαλίτσα, εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας βρέθηκε σε σπίτι

Οι δύο 21χρονοι συνελήφθησαν με δύο κιλά κάνναβης στην οδό Αγίου Δημητρίου – Στο Πανόραμα συνελήφθη 40χρονος, στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκαν επίσης 638 γραμμάρια κάνναβης και όπλο χωρίς άδεια

Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη: 21χρονοι μετέφεραν κάνναβη σε βαλίτσα, εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας βρέθηκε σε σπίτι
Δύο 21χρονους που κουβαλούσαν σε μια βαλίτσα 2 κιλά κάνναβης συνέλαβαν χτες βράδυ (14/11) αστυνομικοί της ομάδας “Ζ” στη οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Αρχικώς οι αστυνομικοί βρήκαν ότι οι νεαροί είχαν δυο μικρές συσκευασίες (0,85 γραμμαρίων) με κάνναβη και στη συνέχεια εντόπισαν τις συσκευασίες με τα δυο κιλά κάνναβης στη βαλίτσα τους.

Επιπλέον, σε μια άλλη περίπτωση χτες το πρωί (14/11) στην περιοχή του Πανοράματος,αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν 40χρονο διότι στην κατοχή του βρέθηκε συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους 1,4 γραμμαρίων, ενώ παρέδωσε και επτά συσκευασίες κάνναβης, συνολικού βάρους 638 γραμμαρίων, που κατείχε στην οικία του.

Σε έλεγχο που ακολούθησε στην οικία βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας και κυνηγετικό όπλο τύπου φλόμπερ, που κατείχε χωρίς άδεια.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

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