Οι καλύτερες χώρες του κόσμου για να ζήσει κανείς σήμερα
Οι καλύτερες χώρες του κόσμου για να ζήσει κανείς σήμερα
Έξι ευρωπαϊκές ανάμεσα στις 10 πρώτες.
Αν ονειρεύεστε μια νέα ζωή στο εξωτερικό, αλλά δεν έχετε αποφασίσει ακόμη ποιος θα μπορούσε να είναι ο επόμενος προορισμός σας, μια νέα διεθνής κατάταξη ίσως σας δώσει μερικές ενδιαφέρουσες ιδέες.
Η έρευνα του οργανισμού Nomad Capitalist, με τίτλο Nomad Lifestyle Index, αξιολόγησε 63 προορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, εξετάζοντας πέντε βασικούς παράγοντες: τη φύση και το κλίμα, τη φορολογία, τη δυνατότητα διαμονής και πρόσβασης, την ασφάλεια και τις ελευθερίες, καθώς και την ποιότητα ζωής και τις υποδομές.
Στην αξιολόγηση συνυπολογίστηκαν παράμετροι όπως η ποιότητα του αέρα, ο κίνδυνος ακραίων καιρικών φαινομένων, οι δυνατότητες απόκτησης νόμιμης άδειας διαμονής και υπηκοότητας, ο Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης, το προσδόκιμο ζωής, το κόστος διαβίωσης και η ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η έρευνα του οργανισμού Nomad Capitalist, με τίτλο Nomad Lifestyle Index, αξιολόγησε 63 προορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, εξετάζοντας πέντε βασικούς παράγοντες: τη φύση και το κλίμα, τη φορολογία, τη δυνατότητα διαμονής και πρόσβασης, την ασφάλεια και τις ελευθερίες, καθώς και την ποιότητα ζωής και τις υποδομές.
Στην αξιολόγηση συνυπολογίστηκαν παράμετροι όπως η ποιότητα του αέρα, ο κίνδυνος ακραίων καιρικών φαινομένων, οι δυνατότητες απόκτησης νόμιμης άδειας διαμονής και υπηκοότητας, ο Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης, το προσδόκιμο ζωής, το κόστος διαβίωσης και η ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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