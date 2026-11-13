Οι καλύτερες χώρες του κόσμου για να ζήσει κανείς σήμερα
MARIE CLAIRE

Οι καλύτερες χώρες του κόσμου για να ζήσει κανείς σήμερα

Έξι ευρωπαϊκές ανάμεσα στις 10 πρώτες.

Οι καλύτερες χώρες του κόσμου για να ζήσει κανείς σήμερα
Αν ονειρεύεστε μια νέα ζωή στο εξωτερικό, αλλά δεν έχετε αποφασίσει ακόμη ποιος θα μπορούσε να είναι ο επόμενος προορισμός σας, μια νέα διεθνής κατάταξη ίσως σας δώσει μερικές ενδιαφέρουσες ιδέες.

Η έρευνα του οργανισμού Nomad Capitalist, με τίτλο Nomad Lifestyle Index, αξιολόγησε 63 προορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, εξετάζοντας πέντε βασικούς παράγοντες: τη φύση και το κλίμα, τη φορολογία, τη δυνατότητα διαμονής και πρόσβασης, την ασφάλεια και τις ελευθερίες, καθώς και την ποιότητα ζωής και τις υποδομές.

Στην αξιολόγηση συνυπολογίστηκαν παράμετροι όπως η ποιότητα του αέρα, ο κίνδυνος ακραίων καιρικών φαινομένων, οι δυνατότητες απόκτησης νόμιμης άδειας διαμονής και υπηκοότητας, ο Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης, το προσδόκιμο ζωής, το κόστος διαβίωσης και η ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης