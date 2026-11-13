Ο Dior υποδέχεται τις γιορτές με μια ταινία animation εμπνευσμένη από τη φιλία του Κριστιάν Ντιόρ με τη Μαρλέν Ντίτριχ
MARIE CLAIRE

Ο Dior υποδέχεται τις γιορτές με μια ταινία animation εμπνευσμένη από τη φιλία του Κριστιάν Ντιόρ με τη Μαρλέν Ντίτριχ

Μια ωδή στο Παρίσι, στον κινηματογράφο, στην υψηλή ραπτική και στη διαχρονική δύναμη της ανθρώπινης δημιουργικότητας.

Ο Dior υποδέχεται τις γιορτές με μια ταινία animation εμπνευσμένη από τη φιλία του Κριστιάν Ντιόρ με τη Μαρλέν Ντίτριχ
Σε μια εποχή που η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει σχεδόν τα πάντα μέσα σε δευτερόλεπτα, υπάρχει κάτι συγκινητικό σε μια ιστορία που ξετυλίγεται καρέ καρέ, σχεδιασμένη στο χέρι και δουλεμένη με υπομονή. Ο οίκος Dior υπογράφει μια εορταστική καμπάνια που συνδέει την τέχνη του animation με την υψηλή ραπτική: δύο κόσμους όπου κάθε λεπτομέρεια απαιτεί υπομονή, φροντίδα και φαντασία.

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