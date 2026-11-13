Η Λόρα Λίνεϊ του «Ozark»: «Έβλεπα τη μητέρα μου καθημερινά να πηγαίνει στο νοσοκομείο για βάρδιες 12 ωρών»
Η Λόρα Λίνεϊ του «Ozark»: «Έβλεπα τη μητέρα μου καθημερινά να πηγαίνει στο νοσοκομείο για βάρδιες 12 ωρών»
H πολυβραβευμένη ηθοποιός, που έχουμε δει μεταξύ άλλων στα «The Truman Show», «Love Actually», «Ozark», μίλησε για την προσοχή που δίνει στο πώς αξιοποιεί τον χρόνο της, ιδιαίτερα καθώς μεγαλώνει
Σε μια νέα συνέντευξή της η πολυβραβευμένη ηθοποιός Laura Linney, που έχουμε δει μεταξύ άλλων στα «The Truman Show», «Love Actually», «Ozark», μίλησε για το πώς έχει αρχίσει να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στο πώς αξιοποιεί τον χρόνο της καθώς μεγαλώνει. Το πόσο πολύτιμος είναι άρχισε να το συνειδητοποιεί, άλλωστε, από τότε που παιδί ακόμα, έβλεπε τη νοσηλεύτρια μητέρα της να επιστρέφει από το νοσοκομείο.
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