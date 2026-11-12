Η Λέα Σεϊντού συνδύασε το τζιν της με το πιο κομψό Louis Vuitton σακάκι
MARIE CLAIRE

Η Λέα Σεϊντού συνδύασε το τζιν της με το πιο κομψό Louis Vuitton σακάκι

Η Γαλλίδα ηθοποιός πραγματοποίησε δύο εμφανίσεις με την υπογραφή του οίκου στη Νέα Υόρκη, επιλέγοντας διαφορετικές εκδοχές του φθινοπωρινού tailoring.

Η Λέα Σεϊντού συνδύασε το τζιν της με το πιο κομψό Louis Vuitton σακάκι
ΗLéa Seydoux συνεχίζει να παραδίδει μαθήματα γαλλικού στυλ, αυτή τη φορά στους δρόμους και στα τηλεοπτικά στούντιο της Νέας Υόρκης. Στο πλαίσιο της περιοδείας της για την προώθηση της νέας της ταινίας Gentle Monster, η ηθοποιός πραγματοποίησε δύο εμφανίσεις με την υπογραφή του οίκου Louis Vuitton, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να υποστηρίξει με την ίδια άνεση τόσο ένα χαλαρό καθημερινό look όσο και ένα πιο αυστηρό, ανδρόγυνο σύνολο.

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