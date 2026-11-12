Προχωρούν οι εργασίες στο εσωτερικό του γηπέδου στον Βοτανικό, το νέο βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
SPORTS
Παναθηναϊκός Βοτανικός Γήπεδο

Προχωρούν οι εργασίες στο εσωτερικό του γηπέδου στον Βοτανικό, το νέο βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε στα social media η «πράσινη» ΠΑΕ

Προχωρούν οι εργασίες στο εσωτερικό του γηπέδου στον Βοτανικό, το νέο βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
12 ΣΧΟΛΙΑ
Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, με το εργοτάξιο να παρουσιάζει ολοένα και πιο εντυπωσιακή εικόνα. Το μεγάλο όνειρο των φίλων του «τριφυλλιού» αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, καθώς οι εργασίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Τα νεότερα πλάνα από το σημείο αποτυπώνουν την πρόοδο του έργου, με το εσωτερικό της εγκατάστασης να αποκτά σταδιακά την τελική του μορφή. Οι εξέδρες έχουν προχωρήσει σημαντικά, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το επόμενο στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών, που αφορά το στέγαστρο.

Συγκεκριμένα, έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες προετοιμασίες και οι εργασίες για την τοποθέτηση των υποστυλωμάτων που θα αποτελέσουν τη βάση στήριξής του. Η ολοκλήρωση αυτού του σταδίου αναμένεται να αλλάξει αισθητά την εικόνα του γηπέδου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στην εξωτερική του όψη.

Το νέο ποδοσφαιρικό σπίτι του Παναθηναϊκού σχεδιάζεται να έχει χωρητικότητα περίπου 40.000 θεατών, φιλοδοξώντας να αποτελέσει μία από τις πλέον σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Με βάση τον υπάρχοντα προγραμματισμό, ο στόχος είναι οι κατασκευαστικές εργασίες να ολοκληρωθούν τον προσεχή Μάιο, ώστε οι «πράσινοι» να μετακομίσουν στη νέα τους έδρα από την αγωνιστική περίοδο 2027-2028.

12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης