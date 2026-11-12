Την καταπλάκωσε κοκοφοίνικας ενώ έκανε ηλιοθεραπεία και τώρα ζητάει 5,4 εκατ. ευρώ από τους δικηγόρους της

Το ατύχημα στη Σρι Λάνκα οδήγησε σε δέκα χειρουργικές επεμβάσεις, μόνιμα προβλήματα στα πόδια και απώλεια της εργασίας της Κλερ Σέιγουελ - Το λάθος με μια διεύθυνση email που οδήγησε στην απόρριψη της αγωγής της κατά της TUI

4,5 εκατομμυρίων λιρών διεκδικεί από τους πρώην δικηγόρους της μια Βρετανίδα, η οποία υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς όταν ένας τεράστιος



Σύμφωνα με την Κλερ Σέιγουελ βρισκόταν τον Φεβρουάριο του 2017 σε διακοπές με τον σύζυγό της, Ντάρεν, στο τετράστερο Club Hotel Dolphin, στην παραθαλάσσια πόλη Γουαϊκάλ της δυτικής



δέκα χειρουργικές επεμβάσεις στα πόδια, εξακολουθεί να υποφέρει από έντονους πόνους και αντιμετωπίζει μόνιμους περιορισμούς στην κινητικότητά της.



Οι συνέπειες του ατυχήματος έφεραν τα πάνω κάτω και στην επαγγελματική της ζωή. Η Σέιγουελ, η οποία εργαζόταν ως υψηλόμισθη σύμβουλος ασφαλίσεων, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη δουλειά της και παραμένει άνεργη, ενώ χρειάζεται πλέον κατοικία σε ένα επίπεδο, λόγω των κινητικών δυσκολιών της.



Το λάθος στο email που οδήγησε σε δικαστική διαμάχη εκατομμυρίων

Slater and Gordon UK, προκειμένου να κινηθεί νομικά εναντίον της TUI, μέσω της οποίας είχε κλείσει τις διακοπές της. Ωστόσο, η αρχική αγωγή δεν εξετάστηκε ποτέ επί της ουσίας, καθώς οι δικηγόροι της δεν κατάφεραν να κοινοποιήσουν με έγκυρο τρόπο και εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαστικά έγγραφα.



Όπως εξήγησε ο δικηγόρος της, Χάουαρντ Έλγκοτ, έξω από το δικαστήριο, τα έγγραφα στάλθηκαν σε λανθασμένη διεύθυνση email των νομικών εκπροσώπων της TUI, με αποτέλεσμα η αγωγή να απορριφθεί. Η γυναίκα στράφηκε στη συνέχεια κατά της ίδιας της δικηγορικής εταιρείας, διεκδικώντας 4,5 εκατομμύρια λίρες (σχεδόν 5,4 εκατ. ευρώ) για επαγγελματική αμέλεια και απώλεια της ευκαιρίας να εξασφαλίσει



Η υπόθεση εξετάστηκε αυτή την εβδομάδα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, όπου έγινε γνωστό ότι η Slater and Gordon UK έχει παραδεχθεί την παράβαση του επαγγελματικού της καθήκοντος, καθώς δεν κοινοποίησε έγκυρα το δικόγραφο της αγωγής. Ωστόσο, η εταιρεία αμφισβητεί ότι οφείλει οποιαδήποτε αποζημίωση, υποστηρίζοντας ότι η Σέιγουελ πιθανότατα θα έχανε ούτως ή άλλως τη δικαστική διαμάχη με την TUI. Το βασικό ερώτημα που καλείται πλέον να εξετάσει το δικαστήριο είναι ποιες πιθανότητες είχε η Βρετανίδα να κερδίσει την αρχική αγωγή ή να εξασφαλίσει εξωδικαστικό συμβιβασμό, εάν οι δικηγόροι της είχαν ενεργήσει σωστά.



Κλείσιμο Ο σάπιος κορμός και η διαφωνία για τα αίτια του ατυχήματος

Στο επίκεντρο της δικαστικής αντιπαράθεσης βρίσκεται και η κατάσταση του κοκοφοίνικα που κατέρρευσε. Η πλευρά της δικηγορικής εταιρείας υποστηρίζει ότι η πτώση του δέντρου οφειλόταν σε φυσικό φαινόμενο, συγκεκριμένα σε ξαφνική ισχυρή ριπή ανέμου, χωρίς να έχει προηγηθεί ανθρώπινη παρέμβαση ή αμέλεια από το ξενοδοχείο ή τους συνεργάτες του. Αντίθετα, οι νομικοί εκπρόσωποι της Σέιγουελ υποστηρίζουν ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν πως ο κορμός ήταν ήδη κατεστραμμένος και σάπιος.



Eιδικός στη δενδροκομία, ο οποίος είχε εξετάσει τα διαθέσιμα στοιχεία στο πλαίσιο της αρχικής υπόθεσης κατά της TUI, είχε διαπιστώσει ότι στη βάση του δέντρου είχαν τοποθετηθεί ένα μεταλλικό εξάρτημα και τσιμέντο για τη στερέωση κάποιας γραμμής παροχής υπηρεσιών. Κατά την εκτίμησή του, αυτή η παρέμβαση είχε προκαλέσει φθορές και σήψη στον κορμό, καθιστώντας τον ευάλωτο στην πτώση. Ο ειδικός είχε επισημάνει ότι τέτοια δέντρα δεν καταρρέουν συνήθως ακόμη και όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι, εκτός εάν έχουν ήδη υποστεί σήψη. Μάλιστα, εκτιμούσε ότι οι φθορές θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτές ακόμη και από κάποιον χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις.



Ο Χάουαρντ Έλγκοτ ζήτησε από το δικαστήριο να επιτρέψει την παρουσίαση έκθεσης του ειδικού, τονίζοντας ότι η εντολέας του είχε εξαιρετικά μεγάλες πιθανότητες να δικαιωθεί στην αρχική αγωγή. Όπως υποστήριξε, τέσσερις μάρτυρες θα μπορούσαν να καταθέσουν ότι οι άνεμοι ήταν ήπιοι την ημέρα του ατυχήματος, ενώ θα μπορούσαν επίσης να προσκομιστούν καλύτερες φωτογραφίες που αποτύπωναν την κακή κατάσταση του δέντρου. Κατά την εκτίμησή του, με μια ολοκληρωμένη πραγματογνωμοσύνη και τις σχετικές μαρτυρίες, οι πιθανότητες επιτυχίας της αγωγής κατά της TUI θα ξεπερνούσαν το 90%.



Αποζημίωση ύψουςδιεκδικεί από τους πρώην δικηγόρους της μια Βρετανίδα, η οποία υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς όταν ένας τεράστιος κοκοφοίνικας έπεσε πάνω της ενώ έκανε ηλιοθεραπεία σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Σρι Λάνκα. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ένα λάθος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία στάλθηκαν τα δικαστικά έγγραφα της στέρησε τη δυνατότητα να διεκδικήσει αποζημίωση από τον ταξιδιωτικό όμιλο TUI.Σύμφωνα με την Independent , ηβρισκόταν τον Φεβρουάριο του 2017 σε διακοπές με τον σύζυγό της, Ντάρεν, στο τετράστερο, στην παραθαλάσσια πόλη Γουαϊκάλ της δυτικής Σρι Λάνκα . Το πρωί της 16ης Φεβρουαρίου, περίπου στις 10:20, η γυναίκα απολάμβανε τον ήλιο σε ξαπλώστρα δίπλα στην πισίνα του ξενοδοχείου, όταν ένας μεγάλος κοκοφοίνικας κατέρρευσε ξαφνικά και έπεσε πάνω στα πόδια της. Ο καιρός ήταν ζεστός και ηλιόλουστος, με ελαφρύ αεράκι, ενώ γύρω από την πισίνα υπήρχαν μεγάλοι κοκοφοίνικες και ξαπλώστρες τοποθετημένες κάτω από τα δέντρα.Ο κοκοφοίνικας ήταν τόσο βαρύς ώστε διέλυσε την ξαπλώστρα και συνέθλιψε τα πόδια της γυναίκας. Η Σέιγουελ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, Κολόμπο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, προτού επιστρέψει αεροπορικώς στο σπίτι της στο Σίτινγκμπορν του Κεντ, στη Βρετανία. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε περίπουστα πόδια, εξακολουθεί να υποφέρει από έντονους πόνους και αντιμετωπίζει μόνιμους περιορισμούς στην κινητικότητά της.Οι συνέπειες του ατυχήματος έφεραν τα πάνω κάτω και στην επαγγελματική της ζωή. Η Σέιγουελ, η οποία εργαζόταν ως υψηλόμισθη σύμβουλος ασφαλίσεων, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη δουλειά της και παραμένει άνεργη, ενώ χρειάζεται πλέον κατοικία σε ένα επίπεδο, λόγω των κινητικών δυσκολιών της.Μετά το ατύχημα, η Βρετανίδα προσέλαβε τη γνωστή δικηγορική εταιρεία, προκειμένου να κινηθεί νομικά εναντίον της TUI, μέσω της οποίας είχε κλείσει τις διακοπές της. Ωστόσο, η αρχική αγωγή δεν εξετάστηκε ποτέ επί της ουσίας, καθώς οι δικηγόροι της δεν κατάφεραν να κοινοποιήσουν με έγκυρο τρόπο και εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαστικά έγγραφα.Όπως εξήγησε ο δικηγόρος της, Χάουαρντ Έλγκοτ, έξω από το δικαστήριο, τα έγγραφα στάλθηκαν σε λανθασμένη διεύθυνση email των νομικών εκπροσώπων της TUI, με αποτέλεσμα η αγωγή να απορριφθεί. Η γυναίκα στράφηκε στη συνέχεια κατά της ίδιας της δικηγορικής εταιρείας, διεκδικώντας 4,5 εκατομμύρια λίρες (σχεδόν 5,4 εκατ. ευρώ) για επαγγελματική αμέλεια και απώλεια της ευκαιρίας να εξασφαλίσει αποζημίωση Η υπόθεση εξετάστηκε αυτή την εβδομάδα στο, όπου έγινε γνωστό ότι η Slater and Gordon UK έχει παραδεχθεί την παράβαση του επαγγελματικού της καθήκοντος, καθώς δεν κοινοποίησε έγκυρα το δικόγραφο της αγωγής. Ωστόσο, η εταιρεία αμφισβητεί ότι οφείλει οποιαδήποτε αποζημίωση, υποστηρίζοντας ότι η Σέιγουελ πιθανότατα θα έχανε ούτως ή άλλως τη δικαστική διαμάχη με την TUI. Το βασικό ερώτημα που καλείται πλέον να εξετάσει το δικαστήριο είναι ποιες πιθανότητες είχε η Βρετανίδα να κερδίσει την αρχική αγωγή ή να εξασφαλίσει εξωδικαστικό συμβιβασμό, εάν οι δικηγόροι της είχαν ενεργήσει σωστά.Στο επίκεντρο της δικαστικής αντιπαράθεσης βρίσκεται και η κατάσταση του κοκοφοίνικα που κατέρρευσε. Η πλευρά της δικηγορικής εταιρείας υποστηρίζει ότι η πτώση του δέντρου οφειλόταν σε φυσικό φαινόμενο, συγκεκριμένα σε ξαφνική ισχυρή ριπή ανέμου, χωρίς να έχει προηγηθεί ανθρώπινη παρέμβαση ή αμέλεια από το ξενοδοχείο ή τους συνεργάτες του. Αντίθετα, οι νομικοί εκπρόσωποι της Σέιγουελ υποστηρίζουν ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν πως ο κορμός ήταν ήδη κατεστραμμένος και σάπιος.Eιδικός στη δενδροκομία, ο οποίος είχε εξετάσει τα διαθέσιμα στοιχεία στο πλαίσιο της αρχικής υπόθεσης κατά της TUI, είχε διαπιστώσει ότι στη βάση του δέντρου είχαν τοποθετηθεί ένα μεταλλικό εξάρτημα και τσιμέντο για τη στερέωση κάποιας γραμμής παροχής υπηρεσιών. Κατά την εκτίμησή του, αυτή η παρέμβαση είχε προκαλέσει φθορές και σήψη στον κορμό, καθιστώντας τον ευάλωτο στην πτώση. Ο ειδικός είχε επισημάνει ότι τέτοια δέντρα δεν καταρρέουν συνήθως ακόμη και όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι, εκτός εάν έχουν ήδη υποστεί σήψη. Μάλιστα, εκτιμούσε ότι οι φθορές θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτές ακόμη και από κάποιον χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις.Ο Χάουαρντ Έλγκοτ ζήτησε από το δικαστήριο να επιτρέψει την παρουσίαση έκθεσης του ειδικού, τονίζοντας ότι η εντολέας του είχε εξαιρετικά μεγάλες πιθανότητες να δικαιωθεί στην αρχική αγωγή. Όπως υποστήριξε, τέσσερις μάρτυρες θα μπορούσαν να καταθέσουν ότιτην ημέρα του ατυχήματος, ενώ θα μπορούσαν επίσης να προσκομιστούν καλύτερες φωτογραφίες που αποτύπωναν την κακή κατάσταση του δέντρου. Κατά την εκτίμησή του, με μια ολοκληρωμένη πραγματογνωμοσύνη και τις σχετικές μαρτυρίες, οι πιθανότητες επιτυχίας της αγωγής κατά της TUI θα ξεπερνούσαν το 90%.

Από την άλλη πλευρά, η δικηγόρος της Slater and Gordon UK, Κλερ Έλιοτ, υποστήριξε ότι οι πιθανότητες επιτυχίας της αρχικής αγωγής δεν ξεπερνούσαν το 51%, ενώ αμφισβήτησε έντονα και το ύψος της διεκδικούμενης αποζημίωσης. Ο δικαστής Τζον Ντάγκναλ επέτρεψε τελικά στη Σέιγουελ να χρησιμοποιήσει την πραγματογνωμοσύνη του ειδικού, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για υπόθεση επαγγελματικής αμέλειας δικηγόρων, στην οποία το ζητούμενο είναι η αποτίμηση μιας χαμένης δικαστικής ευκαιρίας.



Όπως τόνισε, δεν υπάρχει ένδειξη ότι η κατάσταση της υγείας της γυναίκας έχει βελτιωθεί πρόσφατα, ενώ οι δύο πλευρές αναμένεται να επιχειρήσουν να επιλύσουν τη διαφορά μέσω εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό.