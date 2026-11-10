To ροζ φόρεμα της Σιένα Μίλερ είναι 34 ετών και μοιάζει ολοκαίνουργιο
To ροζ φόρεμα της Σιένα Μίλερ είναι 34 ετών και μοιάζει ολοκαίνουργιο
Η ηθοποιός επέλεξε για την πρεμιέρα της νέας της ταινίας μια δημιουργία Emanuel Ungaro από το 1992.
Η ηθοποιός επέλεξε για την πρεμιέρα της νέας της ταινίας μια δημιουργία Emanuel Ungaro από το 1992.
ΗSienna Miller έχει τον δικό της, μοναδικό τρόπο να προσεγγίζει τη μόδα, δημιουργώντας εμφανίσεις που μοιάζουν ταυτόχρονα σύγχρονες και διαχρονικές. Στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Madden, στο Λος Άντζελες, επέλεξε μια δημιουργία που μετρά ήδη 34 χρόνια ζωής, αποδεικνύοντας ότι ένα πραγματικά ξεχωριστό κομμάτι δεν χάνει ποτέ τη γοητεία του.
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