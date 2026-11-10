To ροζ φόρεμα της Σιένα Μίλερ είναι 34 ετών και μοιάζει ολοκαίνουργιο
MARIE CLAIRE

To ροζ φόρεμα της Σιένα Μίλερ είναι 34 ετών και μοιάζει ολοκαίνουργιο

Η ηθοποιός επέλεξε για την πρεμιέρα της νέας της ταινίας μια δημιουργία Emanuel Ungaro από το 1992.

To ροζ φόρεμα της Σιένα Μίλερ είναι 34 ετών και μοιάζει ολοκαίνουργιο

ΗSienna Miller έχει τον δικό της, μοναδικό τρόπο να προσεγγίζει τη μόδα, δημιουργώντας εμφανίσεις που μοιάζουν ταυτόχρονα σύγχρονες και διαχρονικές. Στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Madden, στο Λος Άντζελες, επέλεξε μια δημιουργία που μετρά ήδη 34 χρόνια ζωής, αποδεικνύοντας ότι ένα πραγματικά ξεχωριστό κομμάτι δεν χάνει ποτέ τη γοητεία του.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης