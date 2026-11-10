To ροζ φόρεμα της Σιένα Μίλερ είναι 34 ετών και μοιάζει ολοκαίνουργιο

ΗSienna Miller έχει τον δικό της, μοναδικό τρόπο να προσεγγίζει τη μόδα, δημιουργώντας εμφανίσεις που μοιάζουν ταυτόχρονα σύγχρονες και διαχρονικές. Στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Madden, στο Λος Άντζελες, επέλεξε μια δημιουργία που μετρά ήδη 34 χρόνια ζωής, αποδεικνύοντας ότι ένα πραγματικά ξεχωριστό κομμάτι δεν χάνει ποτέ τη γοητεία του.



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