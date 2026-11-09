All’s Fair: Οι πρωταγωνίστριες επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν με ακόμη πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις
MARIE CLAIRE

All’s Fair: Οι πρωταγωνίστριες επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν με ακόμη πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις

Αρχειακά κομμάτια μεγάλων οίκων, πολύτιμα κοσμήματα αλλά και νέες δημιουργίες κατευθείαν από τις πασαρέλες, συνθέτουν το εκρηκτικό στυλ των έξι πρωταγωνιστριών.

All’s Fair: Οι πρωταγωνίστριες επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν με ακόμη πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις
Ημόδα στο All’s Fair δεν είναι απλώς μέρος της εικόνας. Είναι ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο οι πρωταγωνίστριες διεκδικούν την εξουσία, εκφράζουν την προσωπικότητά τους και επιβάλλουν την παρουσία τους. Στη δεύτερη σεζόν της σειράς του Ryan Murphy, οι Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Glenn Close, Sarah Paulson και Teyana Taylor επιστρέφουν με μια γκαρνταρόμπα ακόμη πιο πολυτελή, τολμηρή και θεατρική από την προηγούμενη.

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