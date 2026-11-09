All’s Fair: Οι πρωταγωνίστριες επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν με ακόμη πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις

Η

μόδα στο All’s Fair δεν είναι απλώς μέρος της εικόνας. Είναι ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο οι πρωταγωνίστριες διεκδικούν την εξουσία, εκφράζουν την προσωπικότητά τους και επιβάλλουν την παρουσία τους. Στη δεύτερη σεζόν της σειράς του Ryan Murphy, οι

, Naomi Watts,