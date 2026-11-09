Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Χωρίς τον Τόμας Γουόκαπ η Ντουμπάι στον αγώνα με τον Ολυμπιακό
Χωρίς τον Τόμας Γουόκαπ η Ντουμπάι στον αγώνα με τον Ολυμπιακό
Ο 34χρονος άσος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση και αναμένεται να μην είναι στην αποστολή για το ματς της Euroleague στην Ελλάδα
Χωρίς τον Τόμας Γουόκαπ θα παραταχθεί η Ντουμπάι στον αγώνα με τον Ολυμπιακό για την 11η αγωνιστική της Euroleague.
Το τζάμπολ θα γίνει την Πέμπτη (12/11) στις 21:15 στη Sunel Arena και η αποστολή των φιλοξενούμενων αναμένεται αύριο (10/11) στην Αθήνα.
Ο Γουόκαπ ταλαιπωρείται από πρόβλημα στη μέση και έχει να αγωνιστεί περίπου τρεις εβδομάδες. Τελευταίο του ματς ήταν στις 19 Οκτωβρίου στην αναμέτρηση με την Στουντέντσκι για την Αδριατική Λίγκα.
Τελευταία του συμμετοχή στην Euroleague ήταν κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο στις 15 Οκτωβρίου για την 6η αγωνιστική, σε 15 λεπτά συμμετοχής είχε 2 ασίστ και ένα ριμπάουντ.
Δεν έχει παίξει στη νίκη επί της Μπάγερν στο Μόναχο, στην ήττα εντός έδρας από την Παρί, στη νίκη εντός επί της Χάποελ Τελ Αβίβ και στο διπλό επί της Βίρτους στην Μπολόνια.
Το τζάμπολ θα γίνει την Πέμπτη (12/11) στις 21:15 στη Sunel Arena και η αποστολή των φιλοξενούμενων αναμένεται αύριο (10/11) στην Αθήνα.
Ο Γουόκαπ ταλαιπωρείται από πρόβλημα στη μέση και έχει να αγωνιστεί περίπου τρεις εβδομάδες. Τελευταίο του ματς ήταν στις 19 Οκτωβρίου στην αναμέτρηση με την Στουντέντσκι για την Αδριατική Λίγκα.
Τελευταία του συμμετοχή στην Euroleague ήταν κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο στις 15 Οκτωβρίου για την 6η αγωνιστική, σε 15 λεπτά συμμετοχής είχε 2 ασίστ και ένα ριμπάουντ.
Δεν έχει παίξει στη νίκη επί της Μπάγερν στο Μόναχο, στην ήττα εντός έδρας από την Παρί, στη νίκη εντός επί της Χάποελ Τελ Αβίβ και στο διπλό επί της Βίρτους στην Μπολόνια.
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