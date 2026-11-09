Πώς θα ανακαλύψετε το προσωπικό σας Wellness Age™ και θα κατανοήσετε καλύτερα τη φυσική σας κατάσταση μέσα από το Technogym Checkup.
Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να αυτοπυρποληθεί στην Πάτρα, οδηγείται σε ψυχιατρική κλινική
Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να αυτοπυρποληθεί στην Πάτρα, οδηγείται σε ψυχιατρική κλινική
Οι συνθήκες υπό τις οποίες έληξε το περιστατικό δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές
Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει στην Πάτρα, στην οδό 6ου Συντάγματος, όταν ένας άνδρας απείλησε να βάλει φωτιά στο σπίτι του και να αυτοπυρποληθεί, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.
Ο άνδρας οδηγείται σε ψυχιατρική κλινική, μετά τη λήξη του περιστατικού.
Στο σημείο είχαν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δύο διαπραγματευτές της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση. Παράλληλα, είχαν κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο άνδρας φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει εύφλεκτο υλικό στον χώρο.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες έληξε το περιστατικό δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.
Πηγή: tempo24.news
Ο άνδρας οδηγείται σε ψυχιατρική κλινική, μετά τη λήξη του περιστατικού.
Στο σημείο είχαν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δύο διαπραγματευτές της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση. Παράλληλα, είχαν κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο άνδρας φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει εύφλεκτο υλικό στον χώρο.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες έληξε το περιστατικό δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.
Πηγή: tempo24.news
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα