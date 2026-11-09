Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να αυτοπυρποληθεί στην Πάτρα, οδηγείται σε ψυχιατρική κλινική
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα

Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να αυτοπυρποληθεί στην Πάτρα, οδηγείται σε ψυχιατρική κλινική

Οι συνθήκες υπό τις οποίες έληξε το περιστατικό δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές

Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να αυτοπυρποληθεί στην Πάτρα, οδηγείται σε ψυχιατρική κλινική
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Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει στην Πάτρα, στην οδό 6ου Συντάγματος, όταν ένας άνδρας απείλησε να βάλει φωτιά στο σπίτι του και να αυτοπυρποληθεί, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Ο άνδρας οδηγείται σε ψυχιατρική κλινική, μετά τη λήξη του περιστατικού.

Στο σημείο είχαν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δύο διαπραγματευτές της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση. Παράλληλα, είχαν κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο άνδρας φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει εύφλεκτο υλικό στον χώρο.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες έληξε το περιστατικό δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

Πηγή: tempo24.news
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ

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