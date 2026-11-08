Καλή μαμά είναι η πλούσια μαμά;
MARIE CLAIRE

Καλή μαμά είναι η πλούσια μαμά;

Μήπως θα έπρεπε να αναρωτηθούμε τι στήριξη έχει μια μαμά προτού κρίνουμε πόσο καλά τα καταφέρνει;

Καλή μαμά είναι η πλούσια μαμά;
Πόσο χρόνο και πόσο χρήμα πρέπει να έχει μια μαμά για να θεωρείται «καλή μαμά»; Ποιες συνθήκες πρέπει να ισχύουν για να φτιάχνει υγιεινό σπιτικό φαγητό, να περιορίζει τις οθόνες, να τρέχει σε εξωσχολικές δραστηριότητες και να είναι παρούσα στη σχολική γιορτή στις 11 το πρωί μιας εργάσιμης μέρας; Και τελικά, πότε έγιναν το σχολικό ταπεράκι και το παιδικό πάρτι μέτρο μητρότητας;

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