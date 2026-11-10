Στη φυλακή ο λογιστής, ελεύθεροι τέσσερις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη
Στη φυλακή ο λογιστής, ελεύθεροι τέσσερις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη
Σε όσους αφέθηκαν ελεύθεροι επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι - Νωρίτερα είχε αφεθεί ελεύθερος μετά την απολογία του ο Ερρίκος Πετιλόν
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ο λογιστής του κυκλώματος φοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τέσσερις κατηγορούμενοι.
Συγκεκριμένα, τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση 5.000 ευρώ, υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Στον τέταρτο επιβλήθηκε εγγύηση 20.000 ευρώ και υποχρεούται να εμφανίζεται στο ΑΤ ενώ του απαγορεύεται και του ιδίου η έξοδος εκτός Ελλάδος. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα (10/11), είχε αφεθεί ελεύθερος μετά την απολογία του ο Ερρίκος Πετιλόν.
Ο δικηγόρος δύο επιχειρηματιών που αφέθηκαν ελεύθεροι, Ελευθέριος Μπλιόνας, δήλωσε μετά το τέλος της διαδικασίας: «Οι εντολείς μου αφέθηκαν ελεύθεροι. Από την πρώτη στιγμή σας είπα ότι θα θέσουμε ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας και του κ. εισαγγελέως σε πραγματική βάση ποια ήταν η εμπλοκή μας στη συγκεκριμένη υπόθεση. Άκουσαν τους ισχυρισμούς μας και έκριναν ότι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι. Υποστήριξα από την αρχή, όπως σας έχω τονίσει, για ποιο λόγο ενεπλάκησαν σε αυτή τη δικογραφία, εξαιτίας της πανδημίας, όταν υπήρξαν οικονομικά προβλήματα στις επιχειρήσεις τους. Και αυτό θέλω να τονίσω ισχύει και για άλλους επιχειρηματίες στη Θεσσαλονίκη και θα πρέπει να αναμένουμε να κρίνει πρώτα η Δικαιοσύνη και μετά να πετάμε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο στην πυρά».
«Η υπόθεση αυτή μόλις έχει αρχίσει να ξετυλίγεται, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη υπόθεση που έχει εμφανιστεί στα δικαστικά χρονικά της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε», είπε ο δικηγόρος ενός επιχειρηματία που αφέθηκε ελεύθερος, κ. Παπαγερμανός.
Ο λογιστής που προφυλακίστηκε:
Συγκεκριμένα, τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση 5.000 ευρώ, υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Στον τέταρτο επιβλήθηκε εγγύηση 20.000 ευρώ και υποχρεούται να εμφανίζεται στο ΑΤ ενώ του απαγορεύεται και του ιδίου η έξοδος εκτός Ελλάδος. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα (10/11), είχε αφεθεί ελεύθερος μετά την απολογία του ο Ερρίκος Πετιλόν.
Ο δικηγόρος δύο επιχειρηματιών που αφέθηκαν ελεύθεροι, Ελευθέριος Μπλιόνας, δήλωσε μετά το τέλος της διαδικασίας: «Οι εντολείς μου αφέθηκαν ελεύθεροι. Από την πρώτη στιγμή σας είπα ότι θα θέσουμε ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας και του κ. εισαγγελέως σε πραγματική βάση ποια ήταν η εμπλοκή μας στη συγκεκριμένη υπόθεση. Άκουσαν τους ισχυρισμούς μας και έκριναν ότι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι. Υποστήριξα από την αρχή, όπως σας έχω τονίσει, για ποιο λόγο ενεπλάκησαν σε αυτή τη δικογραφία, εξαιτίας της πανδημίας, όταν υπήρξαν οικονομικά προβλήματα στις επιχειρήσεις τους. Και αυτό θέλω να τονίσω ισχύει και για άλλους επιχειρηματίες στη Θεσσαλονίκη και θα πρέπει να αναμένουμε να κρίνει πρώτα η Δικαιοσύνη και μετά να πετάμε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο στην πυρά».
«Η υπόθεση αυτή μόλις έχει αρχίσει να ξετυλίγεται, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη υπόθεση που έχει εμφανιστεί στα δικαστικά χρονικά της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε», είπε ο δικηγόρος ενός επιχειρηματία που αφέθηκε ελεύθερος, κ. Παπαγερμανός.
Ο λογιστής που προφυλακίστηκε:
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