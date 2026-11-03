Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση: Η κοινή εμφάνιση σε θεατρική πρεμιέρα με μαύρα σύνολα
Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση: Η κοινή εμφάνιση σε θεατρική πρεμιέρα με μαύρα σύνολα
Μαζί με ποιους άλλους φωτογραφήθηκαν
Πρεμιέρα έκανε η παράσταση «Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας» στο θέατρο του Νέου Κόσμου, την Κυριακή, 1 Νοεμβρίου.
Πλήθος καλλιτεχνών παρακολούθησε το έργο, ανάμεσά τους και η Αναστασία Παντούση και η Κατερίνα Μισιχρόνη. Οι δύο φίλες φωτογραφήθηκαν μαζί, αλλά και με άλλους συναδέλφους του που βρέθηκαν στο θέατρο.
Και οι δύο ήταν κομψά ντυμένες επιλέγοντας σύνολα σε μαύρο και γκρι. Η Κατερίνα Μισιχρόνη συνδύασε ένα καρό, γκρι κοστούμι, το οποίο συνέθεταν ένα φαρδύ παντελόνι και ένα σακάκι, με μαύρο διάφανο τοπ. Η Αναστασία Παντούση από την πλευρά της προτίμησε το total black look, συνδυάζοντας ένα μίνι φόρεμα με μαύρο καλσόν, knee-high μπότες και oversized, δερμάτινο jacket – το οποίο προσέδιδε στην εμφάνιση έναν ροκ χαρακτήρα.
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Πλήθος καλλιτεχνών παρακολούθησε το έργο, ανάμεσά τους και η Αναστασία Παντούση και η Κατερίνα Μισιχρόνη. Οι δύο φίλες φωτογραφήθηκαν μαζί, αλλά και με άλλους συναδέλφους του που βρέθηκαν στο θέατρο.
Και οι δύο ήταν κομψά ντυμένες επιλέγοντας σύνολα σε μαύρο και γκρι. Η Κατερίνα Μισιχρόνη συνδύασε ένα καρό, γκρι κοστούμι, το οποίο συνέθεταν ένα φαρδύ παντελόνι και ένα σακάκι, με μαύρο διάφανο τοπ. Η Αναστασία Παντούση από την πλευρά της προτίμησε το total black look, συνδυάζοντας ένα μίνι φόρεμα με μαύρο καλσόν, knee-high μπότες και oversized, δερμάτινο jacket – το οποίο προσέδιδε στην εμφάνιση έναν ροκ χαρακτήρα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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