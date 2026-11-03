Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση: Η κοινή εμφάνιση σε θεατρική πρεμιέρα με μαύρα σύνολα

Πρεμιέρα έκανε η παράσταση «Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας» στο θέατρο του Νέου Κόσμου, την Κυριακή, 1 Νοεμβρίου.Πλήθος καλλιτεχνών παρακολούθησε το έργο, ανάμεσά τους και η Αναστασία Παντούση και η Κατερίνα Μισιχρόνη. Οι δύο φίλες φωτογραφήθηκαν μαζί, αλλά και με άλλους συναδέλφους του που βρέθηκαν στο θέατρο.Και οι δύο ήταν κομψά ντυμένες επιλέγοντας σύνολα σε μαύρο και γκρι. Η Κατερίνα Μισιχρόνη συνδύασε ένα καρό, γκρι κοστούμι, το οποίο συνέθεταν ένα φαρδύ παντελόνι και ένα σακάκι, με μαύρο διάφανο τοπ. Η Αναστασία Παντούση από την πλευρά της προτίμησε το total black look, συνδυάζοντας ένα μίνι φόρεμα με μαύρο καλσόν, knee-high μπότες και oversized, δερμάτινο jacket – το οποίο προσέδιδε στην εμφάνιση έναν ροκ χαρακτήρα.