Τα lip balm που δεν πρέπει να λείπουν από το νεσεσέρ μας τον χειμώνα

Πώς θα αντιμετωπίσουμε την ξηρότητα και θα διατηρήσουμε τα χείλη μας απαλά και ενυδατωμένα τις κρύες ημέρες;



Οι χαμηλές θερμοκρασίες, ο κρύος αέρας και οι απότομες εναλλαγές της θερμοκρασίας επηρεάζουν άμεσα την επιδερμίδα μας, με τα χείλη να είναι από τα πρώτα σημεία που εμφανίζουν σημάδια ξηρότητας. Το λεπτό και ευαίσθητο δέρμα τους χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα, καθώς αφυδατώνεται εύκολα, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σκασίματα, τραχύτητα και μικρές ενοχλήσεις. Παράλληλα, η έλλειψη ενυδάτωσης γίνεται αισθητή και στο μακιγιάζ, αφού τα κραγιόν και τα lip gloss δεν εφαρμόζονται το ίδιο ομοιόμορφα πάνω σε ξηρά χείλη.



Σε αυτή τη φάση, το lip balm γίνεται απαραίτητο βήμα της καθημερινής μας ρουτίνας. Ένα καλό προϊόν μπορεί να διατηρήσει τα χείλη απαλά, να περιορίσει την απώλεια υγρασίας και να δημιουργήσει ένα προστατευτικό φιλμ απέναντι στις εξωτερικές συνθήκες. Το μυστικό βρίσκεται στη σωστή σύνθεση, αλλά και στη συστηματική χρήση του.

02.11.2026, 17:00